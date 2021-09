Severní Korea odmítla tři miliony dávek vakcíny

Severní Korea tento týden požádala, aby skoro tři miliony dávek čínské vakcíny proti koronaviru Sinovac, které měla dostat v rámci programu Světové zdravotnické organizace (WHO) Covax, byly poslány jinam. KLDR tvrdí, že dosud nezaznamenala ani jeden případ nákazy koronavirem, vakcíny by podle ní měly jít do zemí, kde je očkovacích látek nedostatek. V zemi se přitom mají zpřísnit protiepidemická opatření.