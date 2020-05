RB OSN: Severní Korea se dokázala vyhnout sankcím

Podle zprávy KLDR loni vyhrála boj se sankcemi, i když působily zemi problémy a vyžádalo si to čas a prostředky. Dokázala především neutralizovat dopad sankcí ve dvou oblastech, kde představovaly největší hrozby po ekonomiku KLDR – u dovozu ropy a vývozu surovin.

Co se týká ropných derivátů, je Severní Korea závislá na dovozu. Vývoz nerostů byl hlavní zdrojem deviz do roku 2016. Ropné deriváty se napřed přečerpávaly z lodí do lodí na moři a severokorejské černé uhlí bylo v cizích přístavech přeznačeno na uhlí jiného původu. Tato taktika však byla nákladná a zabírala čas.