Při zásahu proti gangu v Riu de Janeiro zemřelo 18 lidí včetně policisty

Podobné policejní zásahy proti zločineckým gangům nejsou v chudinských čtvrtích Ria neobvyklé a ochránci lidských práv je kritizují za nepřiměřené použití síly a ohrožení civilistů, kteří s gangy nemají nic společného. Letos začátkem února i federální soud vyzval stát Rio de Janeiro, aby do tří měsíců vypracoval plán snížení úmrtnosti při takových policejních operacích.

Bolsonaro už několik měsíců po nástupu do úřadu v roce 2019 prohlásil, že policisté by měli dostávat vyznamenání za použití zbraní proti zločincům. „Ti týpci budou umírat v ulicích jako švábi. A tak to má být,“ řekl tehdy v jednom rozhovoru s médii.