Pokuta nebo vězení. Indonésie chce zakázat sex mimo manželství

Vysoké pokuty či dokonce tresty vězení za sex mimo manželství obsahuje rozsáhlá novela trestního zákoníku, o níž by mělo v Indonésii příští týden rozhodnout zákonodárné těleso - Lidové konzultativní shromáždění, napsal server deníku The Guardian. Není to jediná kontroverzní novinka. Trest vězení hrozí ženám za potrat mimo lékařské zařízení, cenzurovat se mají informace o antikoncepci, tvrdé tresty hrozí homosexuálům.