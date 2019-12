Pohřešovaní po výbuchu sopky jsou mrtví. Hrozí další erupce

„Ne všichni pacienti s popáleninami přežijí,“ řekl novinářům podle deníku The Guardian lékař Pete Watson. „Většina utrpěla popáleniny na více než 30 procentech těla, mnozí mají problémy s dýcháním a poškozené plíce,“ dodal. Zranění jsou ve věku od 13 do 72 let a umístěni byli do nemocnic na Novém Zélandě, někteří budou převezeni do Austrálie.