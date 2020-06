Pod nákladním automobilem se v Indii zřítil most

Most v oblasti Munsiyari na severu země se zřítil v pondělí ráno poté, co nevydržel přejezd nákladního automobilu převážejícího těžkou techniku. Automobil spadl do rokle pod mostem.

Podle policejního vyšetřovatele Mohammeda Asifa Khanbyla řidič před průjezdem varován, že by most nemusel vydržet. „Jeli opravovat jiný most, který je ve špatném stavu. Řidič byl varován, že most takovou zátěž nemusí vydržet, přesto se rozhodl to vyzkoušet,” uvedl vyšetřovatel.