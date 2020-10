Lockdowny jen ožebračují lidi a vir stejně nezastaví, varuje zmocněnec WHO

„Lockdowny mají jen jediný důsledek, na který nesmíme nikdy zapomínat, a to je, že dělají z chudých ještě chudší. Nepoužívejme uzávěry jako primární nástroj zvládání epidemie,“ řekl Nabarro v rozhovoru pro list The Spectator.

Evropa má za dva týdny dvojnásobek nakažených. Bude to tvrdší, varuje WHO

A co tedy WHO navrhuje místo plošných uzávěr? Nic nového. Spolupráci a zlatou střední cestu. „Vyviňte lepší systémy, které to zvládnou. Spolupracujte a učte se od sebe navzájem,“ vyzval Nabarro s tím, že by měly vlády hledat rozumnou rovnováhu mezi dopady na veřejné zdraví a ekonomiku.