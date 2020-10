Pandemie koronaviru hatí boj s tuberkulózou, varuje WHO

Tuberkulóza loni zabila 1,4 milionu lidí, což je nepatrně méně než v předešlém roce, kdy kvůli TBC zemřelo 1,5 milionu osob, konstatuje nová každoroční zpráva WHO věnovaná boji s tuberkulózou.

Před rozšířením koronavirové nákazy mnoho zemí podle WHO v boji s tuberkulózou pokročilo, což se projevilo například na poklesu počtu úmrtí kvůli TBC v letech 2015 až 2019 o 14 procent.

Cílem WHO je snížit počet úmrtí na TBC o 90 procent a počet nově nemocných o 80 procent do roku 2030, ve srovnání s rokem 2015, přibližuje agentura Reuters. Řada zemí však teď není na dobré cestě, aby plán splnila. „Pokud máme naplnit naše cíle, je zapotřebí urychlená celosvětová akce,” prohlásil generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.