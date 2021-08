Pacient nula s koronavirem? Zřejmě laborant z Wu-chanu, připouští WHO

„V takovém případě by byl nakažen pracovník z laboratoře místo náhodného vesničana nebo jiné osoby, která má pravidelný kontakt s netopýry. Takže to spadá do kategorie 'pravděpodobné',“ dodal.

Vědec ale zdůraznil, že to jsou stále hypotézy, protože přímý důkaz vyšetřovatelé WHO dosud nenašli.

Poukazuje také na to, že laboratoř byla v prosinci 2019 přestěhována z blízkosti trhu. „Je zajímavé, že se laboratoř přestěhovala 2. prosince 2019,“ řekl Embarek. Dále pokračuje: „To je období, kdy to všechno začalo. Když se stěhuje laboratoř, je to rušivý prvek v běžném pracovním toku, všechno to narušuje. Bude zajímavé se na toto období a laboratoř podívat.”