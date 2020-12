ON-LINE: Nakažených ve Wu-chanu bylo až desetkrát víc, přiznala Čína

Pokud by výsledek průzkumu byl generalizován na celou populaci Wu-chanu, kde žije zhruba 11 milionů obyvatel, tak by to znamenalo, že ve městě bylo nakaženo zhruba 490 tisíc lidí. Čínské zdravotnické statistiky zde přitom registrují zhruba 50 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem.