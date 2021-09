Obavy rostou. Mamutí čínský developer nemá na splátky, umořuje je nemovitostmi

Akcie Evergrande ztratily v pondělí na hongkongské burze 15 procent hodnoty. Celkem letos akcie Evergrande ztratily už 85 procent své hodnoty. V Číně panují obavy z toho, jaký by mohl mít krach firmy dopad na čínskou ekonomiku.

Případný pád firmy by měl nebývalé následky. Mnoho Číňanů zaplatilo developerovi za nemovitost, ještě než se začala stavět. Ti by o své vklady mohli přijít. Ohroženi jsou i dodavatelé včetně stavebních firem.

„Finanční dopad by byl dalekosáhlý, Evergrande zřejmě dluží peníze 171 čínským bankám a 121 dalším finančním společnostem,“ uvedl pro BBC Mattie Bekink z firmy Economic Intelligence Unit.

Vzhledem k významu a velikosti firmy se spekuluje, že by ji mohla chtít čínská vláda zachránit. To si myslí i Bekink: „Spíše než riskovat narušení dodavatelského řetězce a naštvání majitelů domů si myslíme, že vláda asi najde způsob, jak zajistit, aby klíčová činnost Evergrande fungovala dál.”

Šéfredaktor komunistického deníku Global Times Chu Si-ťin na sociální síti WeChat ale uvedl, že by Evergrande neměla počítat se záchranou ze strany státu a měla by se spoléhat na sebe. Naznačuje to, že Čína nechce ohrozit své úvěrové hodnocení záchranou tak velké firmy.