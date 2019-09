Novozélandské úřady odmítly podmínečné propuštění českého pašeráka

Novozélandské úřady odmítly žádost českého občana Karla Šroubka o podmínečné propuštění z vězení, kde si odpykává šestiletý trest za pašování drog, napsal novozélandský list The New Zealand Herald. Podle výboru, který o podmínečném propuštění rozhoduje, představuje Šroubek nadále příliš velké riziko pro společnost a na svobodu by se teď dostat neměl.