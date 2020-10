Novozélandská premiérka, která tvrdě potlačila covid, míří k obhajobě postu

Podle aktuální projekce by však mohli labouristé získat 65 křesel ve stodvacetičlenném parlamentu, nacionalisté 33, Strana zelených by s osmi procenty hlasů mohla získat 11 křesel. V předchozích volbách v roce 2017 sice skončili labouristé druzí, ale podařilo se jim sestavit koaliční vládu se zelenými a stranou New Zealand First.