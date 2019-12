Nového iráckého premiéra nepokrytě vybírá také Írán

„Sulejmání přijel do Bagdádu prosadit konkrétního muže,“ potvrdil bez dalších podrobností zdroj agentury AFP. K íránskému generálovi se podle deníku připojil také Muhammad Kawsarání, zástupce libanonského radikálního šíitského Hizballáhu.

Předseda irácké vlády rezignoval kvůli protivládním protestům, které si za dva měsíce vyžádaly už více než čtyři stovky obětí. Podle ústavy by měl nového premiéra nominovat parlament.

Příslušná jednání by se ale s ohledem na rozložení politických sil mohla hodně protáhnout, proto by předseda zákonodárného sboru měl požádat prezidenta, aby sám určil nového premiéra, informovala televize Al-Džazíra.

To se ale v Iráku, kde Teherán podle listu The New York Times výrazně posílil svůj vliv i tajným rozmístěním balistických raket krátkého doletu, neobejde bez íránské přítomnosti. Dvě hlavní politické formace se totiž neshodují v postoji k protivládním protestům.