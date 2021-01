Nesměli jsme nic říct! Lékaři z Wu-chanu popisují, jak jim bránili informovat o covidu

„Každý věděl, že se to přenáší mezi lidmi, i blázen by to věděl. Tak proč nic neříkali?“ ptá se v dokumentu doktor a dodává: „Měli jsme kvůli tomu vztek.“

Čínské vedení sice vědělo, že by mohlo jít o pandemii, ale lidem řeklo, že riziko je nízké. Peking odkládal i zveřejnění celého genetického kódu viru, dokud to navzdory nařízení neudělal na internetu profesor Čang Jong-čen.

Genom přečetl 5. ledna a věděl, že je z 80 procent podobný viru SARS, tedy že je nebezpečný, řekl časopisu Time. Kontaktoval proto ministerstvo zdravotnictví a 8. ledna přijel do Wu-chanu, kde mluvil se zdravotnickými představiteli: „Měl jsem dva závěry. Za prvé, že je to virus blízký SARS, a za druhé, že se přenáší přes dýchací cesty.“

Do Wu-chanu dorazili experti WHO, budou pátrat po původu koronaviru

Do Wu-chanu dorazili experti WHO, budou pátrat po původu koronaviru Svět

Po návratu do Šanghaje se chystal do Pekingu na další jednání. Před odletem mu volal profesor Edward Holmes Univerzity v Sydney, který žádal, jestli mu povolí zveřejnit genom. „Požádal jsem ho, aby mi dal minutu na rozmyšlenou. Pak jsem řekl ok,“ uvedl Čang. Čína ale ani po zveřejnění genomu nezměnila přístup a informace si nechávala pro sebe.

Jeden z ředitelů Světové zdravotnické organizace, profesor Laurence Gostin, který na georgetownské univerzitě vede katedru zdravotnického práva, si je jist, že Čína selhala při včasném informování o existenci viru, což je podle něj porušení mezinárodních zdravotnických pravidel. Opakuje se podle něj situace z roku 2003, kdy Peking selhal při informování o epidemii SARS. „Země má za povinnost odpovědět na dotazy WHO pravdivě, plně a transparentně a já si nemyslím, že se to stalo,“ pravil Gostin.

Podle uniklého audia z jednání WHO jeho představitelé hovořili o tom, jak bez ustání zkoušeli získat aktualizované údaje z Číny. „Říkat, že tu není důkaz o přenosu z člověka na člověka, nestačí. Potřebujeme vidět data, abychom byli schopni zjistit geografické šíření v čase,“ řekl na jednom zasedání šéf krizového oddělení WHO Michael Ryan. Čína ale svůj přístup nikdy nezměnila, loni dlouho bránila do Wu-chanu přijet expertům WHO, kteří pátrají po původu viru. Umožnila to až letos.