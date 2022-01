Neměl na základní živobytí, zdůvodňuji Jihokorejci návrat uprchlíka do KLDR

Rozhodnutí Severokorejce vrátit se do vlasti vyvolalo otázky, jak se uprchlíkům z KLDR na bohatším jihu daří. Asi 56 procent z nich má nízké příjmy a 25 procent spadá do nejnižší příjmové kategorie a má nárok na dávky na pokrytí základních potřeb, vyplývá z dat jihokorejského ministerstva pro sjednocení.

Muž je jedním z asi 30 lidí, kteří v uplynulých deseti letech uprchli ze severu na jih a pak se vrátili, upozorňuje The Guardian. Od konce 90. let podle agentury AP přeběhlo do Jižní Koreje asi 34 000 Severokorejců, aby se vyhnuli chudobě nebo politickému útlaku ve vlasti. Naprostá většina z nich se dostala do Jižní Koreje přes Čínu nebo země jihovýchodní Asie. Případy útěku přes demilitarizovanou zónu oddělující oba korejské státy jsou vzácné.