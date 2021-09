Německý velvyslanec v Číně zemřel jen pár dní po nástupu do funkce

Jen několik dní po nástupu do funkce zemřel nový německý velvyslanec v Číně Jan Hecker, bylo mu 54 let. Informovalo o tom v pondělí německé ministerstvo zahraničí. O příčině jeho úmrtí se v oficiálním prohlášení nezmínilo. Podle německého ministerstva zahraničí není důvod domnívat se, že by Heckerovo náhlé úmrtí mělo politické souvislosti.