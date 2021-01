Nelson Mandela, první černošský prezident Jihoafrické republiky

Mandelovo jméno Rolihlahla v jazyce Xhosa znamená Potížista. Známý je i pod jmény Dalibunga, které obdržel po oslavě vstupu do dospělosti, a Madiba, klanovém jménu. Ta v Jihoafrické republice požívají nejvyšší vážnosti.

Oba Mandelovi rodiče byli negramotní, matka ho ale poslala v sedmi letech do náboženské školy. Tam také hned první den od učitelky obdržel jméno Nelson. Jak později vzpomínal, tento zvyk se uplatňoval hlavně kvůli „britským předsudkům o našem vzdělání“, děti tedy dostávaly jména bližší britské kultuře.

Na konci třicátých let studoval na černošské univerzitě ve Fort Hare, odkud ho však vyhodili kvůli organizování studentské stávky. Odešel studovat práva na Witwatersrandskou univerzitu do Johannesburgu. Účastnil se úspěšného protestního pochodu proti zdražování ceny jízdného v městských autobusech.

Za svou činnost byl spolu s dalšími členy vedení ANC v roce 1956 obviněn z velezrady. Po zdlouhavém procesu byl Mandela o pět let později nakonec osvobozen pro nedostatek důkazů.

V roce 1958 se Mandela rozvedl s první manželkou, ve stejném roce se oženil s o 18 let mladší Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizelovou, kterou svět dnes zná jako Winnie Mandelovou. Ještě v tom roce se jim narodila dcera Zenani, o dva roky později následovala další dcera Zindziwa.

V roce 1960 policie zastřelila 69 osob v Sharpesville při protestu proti nošení zákonem nařízených osobních dokumentů. Po nepokojích bylo vyhlášeno stanné právo, ANC i další antirasové skupiny byly zakázány a tisícovky jejich příznivců skončily ve vězení. Tehdy Mandela stál u zrodu militantního křídla ANC uMkhonto we Sizwe (Kopí národa, MK) a předsedal mu.

V dalším roce objevila policie při razii dokumenty líčící činnosti MK, v některých se objevovalo i Mandelovo jméno. Ten se spolu s některými dalšími obviněnými přiznal k sabotáži, odmítal ale účast na spiknutí proti vládě a snaze o převrat. Během procesu pronesl svou slavnou řeč I Am Prepared to Die (Jsem připraven zemřít). Byl shledán vinným ze všech obvinění, místo původně navrhovaného trestu smrti dostal doživotí.

Mandela byl převezen do vězení na ostrově Robben Island poblíž Cape Townu, kde pracoval ve vápencovém lomu. Zpočátku neměl dovoleno nosit ochranné brýle, což vedlo k nenávratnému poškození zraku. Trávil čas také studiem afrikánštiny a islámu. Nesměl se zúčastnit pohřbu své matky ani svého syna Thembiho, který zahynul v roce 1969 při autonehodě.

Byl zařazen do nejnižší kategorie vězeňských práv, měl nárok pouze na jednu návštěvu a jeden dopis každých 6 měsíců. Životní úroveň vězňů se časem zlepšila, Mandela byl překlasifikován a mohl tak více psát dopisy a pokračovat ve svém korespondenčním studiu práv na Londýnské univerzitě.

Na přelomu 70. a 80. let zesílily protesty proti Mandelovu věznění. Propuštění žádala i Rada bezpečnosti OSN. Jihoafrická vláda nátlaku odolala, její spojenci USA a Spojené království považovaly ANC za prokomunistickou teroristickou organizaci. Spojené státy jej ze seznamu teroristů vyškrtly až v roce 2008.

V roce 1982 byl Mandela spolu s několika dalšími kolegy z ANC přemístěn do věznice Pollsmoor v Cape Townu. O tři roky později mu státní prezident Pieter Willem Botha nabídl svobodu, pokud se zřekne násilí jako prostředku politického boje.

Pozornost Mandelovi přinesl koncert, který se na počest jeho 70. narozenin konal na londýnském stadionu Wembley. Vystoupilo zde několik hudebních hvězd jako Whitney Houstonová, Sting či Stevie Wonder.

U Mandely propukla tuberkulóza, byl převezen do vězení poblíž města Parrl nedaleko Cape Townu, kde se těšil slušným vězeňským podmínkám. Mohl být často navštěvován a měl k dispozici osobního kuchaře. Na sklonku roku 1989 se setkal s novým státním prezidentem Frederikem Willemem de Klerkem, který poté povolil dosud zakázané politické organizace a vyhlásil Mandelovo bezpodmínečné propuštění.

11. února 1990, po 27 a půl roce, se Mandela stal opět volným občanem. Při odchodu z vězení ho zdravily nadšené davy a záběry přenášely televize do světa.

Ve stejném roce vydal knihu Long Walk to Freedom (Dlouhá cesta za svobodou). Tento životopis začal chystat již v 70. letech, kdy se mu podařilo část knihy dostat tajně z vězení.

Během své vlády se zasazoval o sjednocení země a odstranění rasové nesnášenlivosti. Černošské obyvatelstvo chovalo velký odpor k rugby, které v minulosti nesmělo vůbec hrát a národní tým tvořili pouze běloši. Když Jihoafrická republika pořádala v roce 1995 mistrovství světa a hrála finále, přišel Mandela na utkání oblečený do dresu národního týmu. Po výhře nad Novým Zélandem také předal kapitánovi Francoisi Pienaarovi trofej šampionů.

V prosinci 1997 se Mandela vzdal funkce prezidenta ANC, na jeho místo byl zvolen právě Mbeki. Ústava umožňovala, aby byl prezident zvolen do pětiletého funkčního období dvakrát, Mandela ale o obhajobu úřadu neusiloval. V roce 1999 mu bylo 81 let a dalších voleb se neúčastnil. Zvítězil v nich opět Africký národní kongres a novým prezidentem byl zvolen Thabo Mbeki.

5. prosince 2013 svět obletěla zpráva, že Nelson Mandela po dlouhé léčbě podlehl plicní infekci ve věku 95 let. Ve stejném okamžiku se v Londýně konala premiéra životopisného filmu Mandela: Long Walk to Freedom (Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě) za přítomnosti mj. dvou Mandelových dcer, vévody Williama a vévodkyně Kate.

Mandelovo úmrtí dostalo do nepříjemné situace českou politickou špičku. Bylo nutné stanovit, kdo bude na pohřbu reprezentovat Českou republiku. Slova premiéra v demisi Jiřího Rusnoka pronesená ve Sněmovně zachytil mikrofon. Patrně nebyl nadšený z představy, že by se na jih Afriky měl vydal on.