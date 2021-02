Někdo zařval, ať vypadneme. Pak se začala valit voda, popsal Ind protržení přehrady

„Pracovali jsme asi tři sta metrů v tunelu. Najednou někdo zahvízdal a řval na nás, abychom rychle vypadli. Vzali jsme nohy na ramena, ale to už se na nás začala valit voda. Bylo to jak scéna z Hollywoodu. Mysleli jsme si, že to nestihneme,“ řekl agentuře AFP.