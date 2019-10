Na východě Tchaj-wanu se zřítil most

Ve východní části ostrova Tchaj-wan v oblasti Nanfang’ao se v úterý zřítil most. Jedenáct lidí bylo zraněno, dalších pět se stále pohřešuje, napsala agentura DPA. Zatím není hlášena žádná oběť neštěstí. Příčina pádu zatím není jasná. Most byl postaven a uveden do provozu před 20 lety. Den před pádem pustošil ostrov tajfun Mitag, který provázely lijáky a vichr.