Mediální magnát Lai zůstává ve vězení, rozhodl soud v Hongkongu

Lai je zřejmě nejvíce prominentním obviněným podle nového zákona o národní bezpečnosti, který loni v červnu prosadil Peking ve snaze potlačit v bývalé britské kolonii protesty a volání po demokracii. Zákon trestá vše, co Čína považuje za podvracení, separatismus, terorismus nebo tajné spiknutí s cizími silami, a to až doživotním vězením, připomněla agentura Reuters.

Třiasedmdesátiletý Lai byl 3. prosince zatčen a obviněn „ze spiknutí s cizími zeměmi či jednotlivci ze zahraničí za účelem narušení národní bezpečnosti“ podle nového zákona, který podle západních zemí a organizací na ochranu lidských práv slouží k potírání opozice a kritiky Číny v Hongkongu. To správkyně Hongkongu Carrie Lamová, kterou oponenti považují za podřízenou Číně, odmítá.

Jimmy Lai strávil v cele tři týdny, než jej soud nižší instance 23. prosince propustil na kauci deset milionů hongkongských dolarů (asi 27,8 milionu korun). Na svobodě pobyl zhruba týden. V poslední den uplynulého roku jej soud konečného odvolání (CFA) znovu poslal do cely, a to až do dalšího slyšení.