Málo prozkoumaný koronavir z Wu-chanu si vyžádal v Číně čtvrtou oběť

Světová zdravotnická organizace (WHO) na středu svolala krizovou schůzku, na které by se měli odborníci radit o tom, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze. Nákaza se potvrdila už kromě Číny také v Thajsku, Japonsku a Jižní Koreji, a to u lidí, kteří před tím byli ve městě Wu-chan, odkud jsou nakažení. Infekce se dává do souvislosti s místním rybím trhem.