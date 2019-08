Kyrgyzský exprezident byl obviněn z pokusu o převrat a vraždy

V Atambajevově domě byly nalezeny pušky, pistole a další zbraně, řekl na tiskové konferenci novinářům šéf GKNB Orozbek Opumbajev. Incident, do něhož se zapojily stovky lidí, skončil smrtí jednoho z příslušníků komanda, které se snažilo do exprezidentova obydlí proniknout. Podle Opumbajeva vojáka zabil sám Atambajev. Exprezident se přiznal, že se do bojů sám zapojil.