Kurdové na východě Iráku vylidňují své vesnice. Ohrožuje je Islámský stát

Jedním z příkladů je situace ve vsi Baváb Lavija v oblasti Chánakínu, což je část provincie Dijála. „50 ze 70 rodin, které zde bydlely, se přestěhovaly jinam. Ti, co zůstali, živoří,“ uvedl jeden ze stále přítomných vesničanů Mohammed Džabár.

„Zrovna včera tady IS zaútočil. Ozvala se střelba, ale nikdo netušil, odkud přichází,” řekl Džavár. Dodal, že ani v okolních vesnicích není situace jiná. V každé zůstává nanejvýš dvacítka obydlených domů.

Kurdské milice YPG oznámily, že spolu s USA zabily mluvčího IS

IS se podle místních začal do vesnice nedaleko íránské hranice přesouvat už před dvěma lety, kdy irácká armáda přinutila kurdské oddíly pešmergů (ozbrojené milice působící jako neoficiální kurdská armáda v rámci Iráku, kde mají Kurdové rozsáhlou autonomii) se z místa stáhnout.

IS se díky irácké vládě reorganizoval. Vláda nám brání chránit alespoň oblasti obývané Kurdy.

V Dijále jen za poslední dva dny provedl IS tři separátní útoky. Zemřelo při nich šest lidí a 15 dalších bylo zraněno. Pešmergové tvrdí, že IS využil „bezpečnostního vakua“, které v oblasti panuje.

Podle pešmergů míří do oblasti Chánakínu 30 „velmi dobře vycvičených bojovníků IS“. Irácká rozvědka odhaduje, že do kurdských provincií v zemi vyslal IS 1500 svých lidí.