Koronavirus se může dobře šířit v MHD i v rodinách, říká expert

Dvoutýdenní karanténa, do které jsou dáváni lidé s podezřením na nákazu koronavirem 2019-nCoV, by se měla přehodnotit, když se prokázalo, že lidé mohou nákazu šířit i po uplynutí inkubační doby. Uvedl to tento týden pro list The Korea Times americký virolog Hakim Djaballah, který stál v čele korejského Pasteurova institutu v době, kdy se země potýkala s epidemií jiné koronavirové nemoci MERS.