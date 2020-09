Kim navštívil oblast zničenou tajfunem, spekuluje se o hladomoru

Kim při návštěvě zmínil špatnou připravenost a nedostatečnou ochranu před ničivými živly v oblasti. „Podmínky na celém pobřeží naší země jsou špatné a mořské hráze nejsou dobře postavené,“ řekl vůdce KLDR a vyzval k přesunu obytných čtvrtí do bezpečné zóny dále od moře.

Uvedl, že ústřední výbor strany se rozhodl „zorganizovat skupinu 12 000 elitních členů strany z hlavního města, kteří by pozvedli ducha a morálku tím, že by se postarali o lidi v obtížích, a pomohli jim je překonat tím, že by s nimi po celou dobu sdíleli radosti a strasti v duchu socialismu“.