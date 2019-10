Kim Čong-un nařídil zbourat jihokorejské stavby v horském letovisku

Od roku 1998 se tam z jihu dalo cestovat po moři, od roku 2003 po zemi. Jižní Korea zájezdy do Diamantových hor zastavila v roce 2008 poté, co tam severokorejský voják zastřelil jihokorejského turistu, který nevědomky vešel do vojenského prostoru. Do tohoto turistického cíle v minulosti investovaly některé jihokorejské firmy. V posledních letech se tam konalo setkávání členů rodin, které rozdělila válka z 50. let minulého století