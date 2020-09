K atentátu v Tunisku se přihlásil Islámský stát

Islámský stát se k útoku přihlásil prostřednictvím své informační agentury Amak, která bez uvedení dalších podrobností konstatovala smrt jednoho z příslušníků bezpečnostních sil při útoku „bojovníků” organizace IS. Důkazy, že za útokem stojí, nezveřejnila. V Tunisku však měla hodně příznivců a mluvčí tuniského odboru pro boj s terorismem uvedl podle listu The New York Times, že útočníci byli oděni v barvách IS a měli hesla, která IS oslavovala.