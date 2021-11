Japonsku budou dál vládnout liberální demokraté, vyhráli volby

Výsledek podle agentury Reuters upevnil pozici premiéra Fumia Kišidy v čele konzervativní LDP, která předčila očekávání. Předvolební průzkumy naznačovaly, že by strana mohla o parlamentní většinu přijít a skutečně přišla o patnáct mandátů. I tak však i bez menšího koaličního partnera dosáhla na „absolutní většinu“, která je potřebná ke kontrole nad parlamentními výbory a usnadňuje schvalování zákonů.

Kišida rozpustil parlament v polovině října, když byl ve funkci teprve deset dní. V čele vlády nahradil Jošihida Sugu, který odstoupil kvůli klesající podpoře v souvislosti se špatným zvládáním pandemie nemoci covid-19 i nesouhlasu s pořádáním olympijských her.

Kromě premiéra Kišidy zaznamenala v neděli úspěch také konzervativní Japonská inovační strana (Išin no tó) se sídlem v Ósace. Té se podařilo více než ztrojnásobit počet křesel a vystřídat Komeitó na pozici třetí nejsilnější strany v dolní komoře parlamentu, po opoziční Ústavní demokratické straně Japonska (CDP). Vzestup Išin no tó by mohl Kišidovi zkomplikovat slíbený odklon od neoliberální ekonomické politiky.