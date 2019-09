Jakákoliv snaha o separatismus bude tvrdě potlačena, vzkázala Hongkongu Čína

Jeden z nejvýznamnějších hongkongských prodemokratických aktivistů Joshua Wong se v pondělí vydal na cestu do Německa , odkud chce pokračovat do Spojených států s cílem přitáhnout pozornost světa k boji Hongkongu za demokratické reformy.

Hongkongské úřady v neděli uvedly, že Wong záměrem opustit zemi podmínky kauce porušil. V pondělí ale úřady oznámily, že se jednalo o procedurální chybu a že podmínky kauce cestovat do zahraničí Wongovi umožňují. „Joshua Wong je na cestě do Německa a bude mu dovoleno odcestovat do Spojených států," sdělil mluvčí strany Demosisto, kterou Wong založil. V cizině chce prý Wong zůstat do konce září.