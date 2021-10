Němka v Iráku nechala zemřít žízní zotročenou pětiletou holčičku. Dostala 10 let

Žena si společně s iráckým manželem koupila jezídskou dívenku jako otrokyni v roce 2015. Muž dívku potrestal za to, že se počurala. Spoutal ji a nechal na spalujícím slunci bez vody.

Dnes třicetiletá Jennifer Wenischová pochází z Dolního Saska z města Lohne. Z Německa odletěla v roce 2014, aby se přidala k bojovníkům Islámského státu. Žalobci tvrdili, že byla členkou „mravnostní policie“ a v iráckých městech Mosul a Falúdža chodila na hlídky, během nichž zastrašovala ženy, které nedodržovaly pravidla ohledně oblečení a chování stanovená vedením IS. Podle obžaloby měla kalašnikov, pistoli a vestu s výbušninami.

Když si v roce 2016 přijela na ambasádu do turecké Ankary obnovit doklady, byla deportována do Německa a vzápětí zatčena. Soud začal v dubnu 2019. K trestným činům, z nichž byla obviněna, se odmítala vyjádřit. Prokuratura pro ni požadovala doživotí.

Podle agentury AFP byl proces v Mnichově prvním soudem za hranicemi Iráku ohledně zločinů, kterých se na náboženské menšině jezídů dopustila teroristická organizace Islámský stát. Ta v roce 2014 obsadila severní Irák, kde jezídi žijí, a zůstala tam až do roku 2017, kdy se ji z oblasti podařilo vytlačit.

Do příchodu IS žilo v horách v okolí Sindžáru na půl milionu příslušníků jezídské menšiny. Islamisté následně tisíce jezídských mužů brutálně zavraždili a tisíce žen a dětí unesli a zotročili. Na 360 000 jezídů před islamisty uprchlo. OSN tažení IS proti jezídům označila za genocidu.