Indie nedbala varování expertů, teď čelí náporu covidu

Jedním z největších problémů je nedostatek kyslíku. Vláda sice už oznámila, že je ho dost v Dillí i na dalších místech. Zrovna v tu chvíli však několik menších nemocnic jen pár kilometrů od Dillí varovalo, že jim kyslík dochází, a v jedné dokonce hrozí, že by mohly umřít děti. Po intervenci jednoho z místních politiků ho dostaly. Vláda tvrdí, že problémy vznikají jen při jeho dopravě.

Premiér Nárendra Módí oznámil, že virus je poražen, a zrušil omezení shromažďování. Sice vyzval, aby lidé dál nosili roušky a drželi od sebe odstup, ale i mnozí ministři promlouvali bez roušek. „Byl tu naprostý nesoulad mezí tím, co dělali a co kázali,“ uvedl expert na zdravotnictví Čandrakant Laharija. Mohl se tak uskutečnit třeba velký hinduistický festival kumbh méla, na který dorazilo do Haridváru několik milionů lidí. Významný virolog Šahíd Džamíl řekl, že „vláda prostě neviděla přicházející druhou vlnu a začala slavit předčasně“.