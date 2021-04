Indická mutace koronaviru WHO zatím nijak zvlášť neznepokojuje

WHO podle agentury DPA u indické varianty koronaviru s označením B.1.617 varuje před předčasnými závěry. Organizace tuto variantu pozoruje, ale zatím ji neklasifikuje jako znepokojivé, řekla v pondělí v Ženevě mluvčí WHO.

Dosud podle zástupkyně organizace není jasné, do jaké míry varianta může za rychlý nárůst počtu případů koronavirové nákazy v Indii. Existuje prý mnoho faktorů, které k tomu mohly přispět. V poslední době se například v zemi konaly slavnosti a akce s mnoha účastníky. Kromě toho se B.1.617 šíří vedle jiných nakažlivějších variant, jako je ta britská s označením B.1.1.7.

Jasné není ani to, zda B.1.617 vyvolává těžší průběh nemoci covid-19 a s tím související vyšší počty úmrtí. Vyšší počty zemřelých v Indii by podle mluvčí WHO mohly být i důsledkem skutečnosti, že nemocnice naplnily své kapacity.