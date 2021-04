Ind po osmihodinové cestě nenašel pro svého otce lůžko v nemocnici. Léčí ho sám doma

Radžíš Soni musel v úterý svého otce vézt osm hodin v motorizované rikše do nemocnice v okrese Kota v Rádžastánu. Sanitku se mu nepodařilo přivolat. Když se mu v žádné nemocnici nepodařilo najít lůžko a otcův stav se zhoršoval, rozhodl se vrátit domů a „ponechat vše na osudu“.

„Doma mu dávám léky, ale nejsem si jistý, jestli přežije. Nechali nás umírat na ulicí,“ dodal Soni. Tvrdí, že několik soukromých nemocnic je podvedlo, když si od nich vzaly peníze na testy a pak řekly, že si má otce vzít zpátky, protože nemají volné lůžko. „Nejsem bohatý, zaplatil jsem všechno řidiči rikši a nemocnicím. Nyní si musím půjčit peníze, abych domů dostal láhev s kyslíkem,“ dodal.

Pohřeb oběti koronaviru v Dillí Foto: Adnan Abidi, Reuters

Ve městě Kota a přilehlém okrese bylo za minulý týden nahlášeno přes 6000 případů. Celkem tam zemřelo 264 lidí, z toho třetina v dubnu. Ve městě byly 27. dubna volné jen dvě z 329 lůžek na JIP. Nedostává se kyslíku i léků. Lepší situace však není ani v Allahabádu ve státě Uttarpradéš, kde zaznamenali do 20. dubna 54 339 případů a do té doby dalších 11 318 úmrtí.

Nákaza se rozšířila i do okresu Kabiradhám ve středoindickém státu Čhattisgart, kde neevidovali ještě 1. března žádného aktuálně nakaženého. Za poslední týden jich tam přibyly tři tisíce. V okresní nemocnici tam sice mají sedm plicních ventilací, ale nikdo s nimi neumí zacházet.

Je tam jen sedm lékařů, přestože by jich tam mělo být 49. Těžká je situace i ve státě Bihár. V nemocnici v okrese Bhagalpuru bylo z 220 lékařů 40 testováno pozitivně na covid a čtyři zemřeli.

V Dillí utěšují ženu, které zemřela matka na covid Foto: Danish Siddiqui, Reuters

V Indii se zatím nedaří druhou vlnu zastavit. Ze středu tam přibylo rekordních 379 257 nově potvrzených případů a zemřel také rekordní počet 3645 nakažených. Indie eviduje celkem 204 832 oběti. Mrtvé sotva stačí pohřbívat. Krematoria jejich příval nezvládají, a tak se spalují na improvizovaných hranicích.

Swámi nesl na ramenou v města Kamareddy v jihoindickém státu Telangana tři kilometry tělo své zesnulé manželky, aby mohla být zpopelněna. Žena zemřela na nádraží. Policie mu dala peníze na pohřeb, ale muži zákona se odmítli mrtvého těla dotknout a manžel, který se necítil dobře, je musel nést celé tři kilometry. Několikrát se přitom zastavil a mrtvé tělo položil na ulici.

Nebezpečí pro celý svět

Situace v Indii je však nebezpečná pro celý svět, varoval Ashish Jha, děkan fakulty veřejného zdraví na Brownově univerzitě: „Jestliže nepomůžeme Indii, obávám se explozivního růstu případů.“

„Jsme v tom všichni společně, protože je to propojený svět,“ řekl už minulý týden listu The Guardian americký expert Anthony Fauci, který stojí v čele amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. Rizikem je, že by se mohla nemoc šířit do sousedních zemí, které jsou ekonomicky slabé, mají poddimenzovaný systém zdravotnictví a nemají dost vakcín, což je třeba případ Bangladéše. Situace je o to horší, že Indie hraje klíčovou roli v produkci vakcín pro další země.

Hrozba nové mutace

V Indii byla říjnu objevena nová mutace B.1.167, i když zatím není jasné, zda právě ona stojí za aktuálním šířením koronaviru v zemi. „Ve státě Máharáštra jsme viděli, jak se (B.167) šíří a viděli jsme tam i ohnisko. Viděli jsme, jak se šíří v Dillí a taky je to ohnisko. To je velmi důležitá korelace,“ uvedl Anurag Agrawal, ředitel Institutu pro genetiku a integrativní biologii. Podotkl, že v Dillí a na severu Indie převažuje britská mutace B.1.1.7, o níž se ví, že se rychleji šíří.

O indické variantě se toho mnoho neví a není ani jasné, jak moc je rozšířená, protože se v Indii prování málo testů, a ještě méně se sekvenuje.

Očkování v indickém Šrinagáru Foto: Sanna Irshad Mattoo, Reuters

Ředitel iniciativy pro genetiku covidu-19 z Cambridge Jeffrey Barrett upozornil v listu The Financial Times, že nemusí jít jen o jedno ohnisko způsobené jednou variantou: „Jsou tu důkazy, že se v Indii překrylo několik epidemií, než že je to jedna velká. Dává to smysl, protože je to obrovská heterogenní země.

Varianta B.1.167 má třináct mutací, z nichž dvě se týkají s-proteinu, jímž se virus napojuje na napadenou buňku, proto se někdy nesprávně označují za dvojí mutaci, i když takových je více. Tyto dvě mutace v oblasti popisující s-protein jsou podobné jako u brazilské a jihoafrické mutace, u nichž zvyšují nakažlivost a zřejmě i schopnost vyhnout se protilátkám.

Není však jasné, zda to platí i u indické Podle Barretta není potřeba propadat panice, protože v Británii se objevila už v únoru, a ještě se moc nerozšířila. To by mohlo naznačovat, že není tak snadno přenositelná jako B.1.17. Jenomže i indická varianta se vyvíjí a už jsou známé tři její podtypy.