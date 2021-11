Hlad v Afghánistánu: Ohroženy jsou miliony dětí. Pomoc vázne a posiluje Islámský stát

V Afghánistánu aktuálně potřebuje potravinovou pomoc 14 milionů lidí, uvedl světový potravinový fond (WFP). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bude do konce roku trpět 3,2 milionu dětí mladších pěti let akutní podvýživou. Pomoc pro Afghánistán po nástupu Tálibánu vázne, situaci navíc zhoršuje posilování Islámského státu v zemi.