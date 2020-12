Čínský miliardář, šéf herní firmy Yoozoo, byl otráven

Podrobnosti o smrti Lina jsou zatím jen kusé. Firma Yoozoo nejprve oznámila, že byl Lin hospitalizován 16. prosince poté, co se mu udělalo nevolno, ale jeho stav byl stabilizovaný. V pátek 25. prosince firma oznámila, že její zakladatel zemřel.

Majetek 39letého Lina se odhaduje na 1,3 miliardy amerických dolarů (asi 27,8 miliard korun). Lin svou firmu založil v roce 2009. Brzy se stal hvězdou čínského herního průmyslu a pokusil se proniknout i do světa filmové produkce.

Společnost Yoozoo proslavila především strategie Hra o trůny: Zima se blíží (Game of Thrones: Winter is Coming). Podílela se však i na akční free hře Brawl Stars pro mobilní telefony. Držela také filmová práva na filmovou adaptaci úspěšného čínského sci-fi románu Liou Cch'-sina Problém tří těles. Ve světě filmu však Yoozoo nebylo tak úspěšné, takže se převod sci-fi trilogie do podoby šesti filmů nerealizoval. V září přenechalo práva na adaptaci americkému Netflixu.