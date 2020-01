Čínské úřady držely muže v karanténě, jeho postižený syn doma bez pomoci zemřel

Neuvěřitelný případ začal ve Wu-chanu 17. ledna, když Jen Čcheng, jeho otec a mladíkův jedenáctiletý autistický bratr odjeli na oslavu čínského nového roku do vesnice, odkud otec chlapců pocházel. Ves je vzdálená od města asi 150 kilometrů. Po třech dnech ale dostal otec horečku a začal mít problémy s dýcháním. Spolu s mladším synem se dostali v nemocnici do karantény.

„Mám dva zdravotně postižené syny. Můj starší syn Jen Čcheng má dětskou mozkovou obrnu. Nemůže se pohybovat, nemůže mluvit ani se o sebe postarat. Už šest dní je doma sám, aniž by ho někdo vykoupal, převlékl a nakrmil,“ napsal otec po šesti dnech v karanténě na svůj účet na čínské sociální sítí Weibo. Připojil i několik fotografií sebe a chlapce včetně lékařské zprávy o léčbě a občanský průkaz. V příspěvku byl také snímek obrazovky mobilního telefonu, který zobrazil záznam 10 telefonních hovorů mezi otcem a místními úřady.

Otec bombardoval úřady žádostmi, aby mu mladíka převezly do karantény, kde by se o něj staral. Úředníci to nakonec povolili, převoz naplánovali na středu, chlapec však toho dne zemřel.