Čínská armáda využila pandemie. Tváří se vlídně, aby posílila vliv Pekingu

Vše samozřejmě provázejí nezbytná hesla plná patosu o čínské přátelské pomoci. V Sieře Leone to bylo: „Na bouřlivých mořích i v klidných vodách plujeme společně.“ Ve Rwandě zase: „Osudem dvou prstů je žít spolu.“

Pokud je Čína vnímána jako jediná země, která nabízí pomoc, pak je to další příležitost pro Čínu použít to jako páku

A nejde jen o pomoc za pandemie. Letos vyslala lidová armáda 163 zdravotnických expertů do Libérie, aby pomáhali v boji s ebolou.

Čína není jedinou zemí, která takto za pandemie postupuje. Obavy Západu však vyvolává, že to dělá spolu s konfrontační politikou. Navíc se staví do role jedné z mála zemí, která je ochotna pomoci třetímu světu, zatímco západní země se starají jen o své občany.

„Pokud je Čína vnímána jako jediná země, která nabízí pomoc, pak je to další příležitost pro Čínu použít to jako páku,“ říká Nouwensová a naznačuje, že by toho mohla využít pro získání podpory pro své zájmy v Jihočínském moři, na něž si klade nárok.