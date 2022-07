Číňané se bouří. Odmítají splácet hypotéky za nepostavené byty

Čínské vedení kvůli rostoucí nespokojenosti už rozhodlo, že pomůže místním správám dokončit rozestavené byty. V pondělí se objevila informace, že vláda umožní pozastavit splátky hypoték těm lidem, jejichž domy nebyly dokončeny, aniž by se dostali do registru neplatičů a snížilo jim to jejich ohodnocení pro poskytnutí úvěru.