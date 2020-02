Číňané proti koronaviru nasazují lék vyvinutý Čechem

Náhodně vybraní účastníci klinické studie budou dostávat lék remdesivir, a to jednou denně, celkem deset dávek; ostatním bude podáváno placebo - tedy neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék. Po 28 dnech experti vyhodnotí, nakolik antivirotikum nakaženým pomohlo, napsala agentura Bloomberg. Firma Gilead Sciences poslala do Číny dostatek dávek k ošetření 500 pacientů.