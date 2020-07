Čína zneužila pandemie, aby prosazovala své územní zájmy

Poté, co vyhlásila Čína nové správní oblasti pro sporné ostrovy, navštívil počátkem června filipínský ministr obrany Delfin Lorenzana a filipínská generalita ostrov Thitu, který se nachází poblíž umělého čínského ostrova. Filipínci tam zmodernizovali přistávací molo a přebudovávají letiště. Popřeli, že by ostrov plánovali militarizovat. „Označil bych to za militarizaci, kdybychom tam přepravili těžké zbraně jako děla a rakety, to neuděláme,“ řekl ministr.