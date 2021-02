Čína zakázala zpravodajské vysílání BBC

Čínské ministerstvo zahraničí minulý týden společnost BBC vyzvalo, aby se omluvila za to, jak informovala o epidemii covidu-19 v Číně. Ministerstvo poukázalo na reportáž z pátku 29. ledna, v níž BBC tvrdila, že čínské úřady používají k vymáhání protiepidemických opatření násilí. V reportáži britská stanice podle Pekingu použila archivní záběry z protiteroristického cvičení, čímž se dopustila zkreslení. BBC obvinění čínské diplomacie odmítla jako nepodložená a uvedla, že si stojí za svým „přesným a nestranným” pokrýváním událostí v Číně.

Peking své vyjádření z minulého týdne vydal krátce poté, co britský telekomunikační regulátor Ofcom odebral vysílací licenci čínské státní televizi CGTN. Regulátor došel k závěru, že televizi neprovozuje vydavatelská společnost, ale politické uskupení - v konkrétním případě čínská komunistická strana. To je podle britského regulátora nepřípustné, zakazuje to podle něj britský zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.