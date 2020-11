Čína vzdává strop počtu dětí. Rodí se jich stále méně

Z programu pětiletky na léta 2021–2025, stejně jako ze strategického dokumentu nastiňujícího vládní priority do roku 2035 pojem „rodinné plánování“ zcela vypadl. V předešlých pětiletých programech se přitom jednalo o jeden z hlavních bodů.

Mezi priority nové pětiletky byla naopak zařazena nutnost „vylepšit politiku porodnosti“ tak, aby byla „více inkluzivní“. To je podle listu The South China Morning Post jasným signálem, že má systém vládního rozhodování o tom, kolik budou mít páry dětí, na kahánku.