Čína propustila dva Kanaďany obviněné ze špionáže

Dva občané Kanady, které Peking obvinil ze špionáže a zadržoval více než 1000 dní, byli propuštěni z vězení a odletěli zpět domů. Do země by se měli vrátit v sobotu brzy ráno místního času. Řekl to novinářům kanadský premiér Justin Trudeau. Oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se vrcholná manažerka čínského komunikačního gigantu Huawei Technologies dohodla na urovnání svého obvinění s americkým ministerstvem spravedlnosti a odletěla zpět do Číny.