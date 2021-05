Čína láme rekordy. Za jediný den naočkovala 15 milionů lidí

Země, odkud se koronavirus na konci roku 2019 začal šířit do celého světa, už má sice epidemii nemoci covid-19 pod kontrolou, odhaluje však stále lokální ohniska. A ta představují potenciální riziko dalšího celostátního problému.

Zatím poslední ohnisko se objevilo v přístavním městě Jing-kchou v provincii Liao-ning na severozápadě Číny. Také proto se úřady snaží populaci co nejrychleji proočkovat.

WHO posvětila použití čínské vakcíny Sinopharm

O tom, že vakcinační kampaň zrychluje, svědčí údaje z jejích březnových počátků. Za prvních 25 dní se podařilo naočkovat 200 milionů lidí, za dalších 16 dní 300 milionů a v neděli to už bylo 400 milionů lidí během devíti dní.

Hranici 10 milionů naočkovaných denně Číňané překračují už přes týden. Vzhledem k tomu, že ale v zemi žije téměř 1,4 miliardy lidí a naočkováno ještě není ani 15 procent z nich, to je podle vlády v Pekingu stále málo. Čínský komunistický režim a na jeho základě i místní samosprávy proto mají další smělé plány. Podle deníku The Wall Street Journal chtějí do léta naočkovat 40 % populace.