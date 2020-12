Čína chce do lunárního Nového roku naočkovat 50 milionů lidí

Do lunárního Nového roku, který připadá na 12. února 2021, chce Čína naočkovat 50 milionů lidí. Očkování dostanou přednostně zdravotníci, policisté, hasiči, celníci a zaměstnanci v dopravě a logistice. Vyplývá to z očkovacího plánu, o němž informuje agentura Reuters. Rozvezeno by mělo být 100 milionů dávek vakcín od čínských firem Sinopharm a Sinovac Biotech.