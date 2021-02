Čína a Indie stáhly vojáky ze sporné hranice u jezera v Himálaji

Podle Dillí a Pekingu je odvelení vojáků „krokem vpřed, který vytváří příznivý předpoklad pro řešení dalších sporů ohledně hranice”. Čínští a indičtí vojáci ale zůstávají rozmístění na dalších úsecích 3500 kilometrů dlouhé hranice, jež vede z horského regionu Ladákh na severozápadě Indie až do indického státu Arunáčalpradéš na severovýchodě.

Armády obou zemí uvedly, že budou pokračovat v komunikaci, aby na sporném území došlo k stabilizaci situace. Po krvavé potyčce z června loňského roku Čína a Indie vyslaly do oblasti desetitisícové vojenské posily, dělostřelectvo a stíhačky. V září vzrostlo v oblasti napětí, když na sporné hranici padly první výstřely. To bylo porušení dosavadního pravidla, které se dodržovalo desítky let a podle nějž se při pohraničních střetech nemají používat střelné zbraně.