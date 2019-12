Bývalý velvyslanec Japonska v ČR dostal za vraždu syna šest let

Bývalý japonský velvyslanec v Česku Hideaki Kumazawa u soudu, který ho poslal na šest let do vězení za vraždu vlastního syna. Foto: Hiroki Yamauchi, ČTK/AP

Soud v Tokiu poslal v pondělí bývalého velvyslance v České republice Hideakiho Kumazawu na šest let do vězení za to, že zabil svého syna Eiichira, napsal server deníku Japan Times. Státní zástupce žádal osmiletý trest, advokát obžalovaného upozorňoval na to, že šestasedmdesátiletý muž syna zabil v sebeobraně. Krveprolitím podle obhajoby vyústilo dlouhodobé domácí násilí v rodině státního úředníka.