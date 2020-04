Bude mít Severní Korea diktátorku? Sestra Kim Čong-una má šance ujmout se otěží

„Jejich pouto se upevňovalo i během dětství strávených v internátní škole ve švýcarském Bernu koncem 90. let. Byli spolu prakticky v exilu a oba věděli, co je v budoucnu čeká. Museli získat obrovský pocit spojenectví a sounáležitosti. Výsledkem je, že Kim Čong-un má ve svou sestru obrovskou důvěru,“ řekl Joung-šik Pong z Institutu pro severokorejská studia v Soulu deníku Guardian. Kim Čong-un podle něj proto udělal ze sestry jakési své alter ego.

Dvaatřicetiletá žena se během deseti let vypracovala v nejvlivnější ženu Severní Koreje. Expert na tuto zemi Robert Collins si všímá, že její jméno „severokorejská média vždy zmiňují spolu s nejvyššími představiteli země“.

Účastnila se také všech zásadních událostí, ať už to byly schůzky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, či reprezentace KLDR na zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu. Také cesty do Soulu, kde předala osobní vzkaz svého bratra jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi s pozvánkou do KLDR. Analytici tvrdí, že její šance ujmout se otěží v případě skonu Kim Čong-una jsou hodně vysoké.