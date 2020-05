Brazílie: Lidem nelze zakázat přežít

„Nejchudší, kteří žijí v šedé ekonomice z ruky do úst, sice dostali speciální dávky, ale ty nedosahují ani dvou třetin minimální mzdy. Nemohou si na rozdíl od obyvatel bohatých čtvrtí dovolit zůstat dlouhodobě doma, protože za tři dny by neměli za co koupit rýži a fazole. Nelze lidem zakázat přežít. Pokud by přestali pracovat, nezbylo by jim nic jiného než si jídlo opatřit násilím,“ vykládá.